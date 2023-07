Am frühen Freitagabend gegen 18 Uhr soll ein neunjähriges Mädchen in der Schwimmbadstraße in Deidesheim von einem unbekannten älteren Mann angesprochen und unsittlich berührt worden sein. Das hat das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Montagnachmittag mitgeteilt. Das Mädchen rannte nach Hause und vertraute sich seinen Eltern an, die daraufhin die Polizei verständigten. Der Mann wird beschrieben als zwischen 70 und 80 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und kräftig. Er soll eine Halbglatze mit mittig etwas längerem, weißem Haar haben und schlecht hören können. Er trug ein kariertes, langärmliges Hemd und lange beigefarbene Hosen. Die Polizei fragt: Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu der Identität des Mannes geben? Die Kriminalinspektion Neustadt nimmt Hinweise unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.