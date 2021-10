Die Polizei sucht einen unbekannten Autofahrer, der am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr eine elfjährige Radfahrerin angefahren und anschließend Unfallflucht begangen hat. Nach Angaben der Polizei war das Kind auf dem Weg zur Schule, als es im Kreisel Bahnhof-/Bismarckstraße mit einem weißen Auto zusammenstieß. In dem Wagen befand sich noch eine Beifahrerin. Die Elfjährige erlitt Verletzungen am rechten Unterschenkel und musste ambulant behandelt werden. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter 06324 9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.