Schräg und schrill – das sind die Adjektive, die am häufigsten im Zusammenhang mit dem komödiantisches Puppen- und Menschentheater des Darmstädter „Kikeriki-Theaters“ verwendet werden. Nächsten Mittwoch gibt es davon zum dritten Mal nach 2017 und 2018 eine Kostprobe im Saalbau in Neustadt.

Für den besonderen Sinn für Humor dieser Bühne stehen geradezu exemplarisch die beiden Stücke, die schon in Neustadt zu sehen waren: In „Erwin – ein Schweineleben“ wurde ein schwer sächselnder Eber frontal von der Midlife-Crisis erwischt, in „Das Cabinet des Dr. Goggelores“ vemengte man zwei Horrorfilmklassiker der Stummfilmzeit auf ganz eigene Weise zu einem Mischmasch aus Moritat und Puppenspiel. In „Achtung Oma“ nun nimmt sich die Truppe nicht weniger vor als den uralten Konflikt der Generationen in Form eines Kasperl-stücks – und erklärt dazu programmatisch: „Doch keine Angst, es wird noch nicht einmal im Ansatz versucht, den ,Konflikt’ zu lösen.“

Das „Kikeriki-Theater“ wurde 1979 gegründet und verfügt seit 1996 mit der „Comedy Hall“ über eine feste Spielstätte in Darmstadt. Es spielt Kinder- und Erwachsenenstücke, die alle grundsätzlich alle selbst verfasst werden. Auch die Puppen und die komplette Ausstattung fertigen die zwölf „Kikeriki“-Mitglieder selbst.

Termin

Das „Kikeriki-Theater“ spielt „Achtung Oma“ am Mittwoch, 10. Mai, um 19.30 Uhr im Saalbau. Karten in Neustadt bei Tabak Weiss und der Buchhandlung Quodlibet, unter www.reservix.de oder www.star-concerts.de.