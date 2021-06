Zum 31. Oktober schließt der Textildiscounter KiK nach über zehn Jahren „aus wirtschaftlichen Gründen“ seine Filiale in der Haßlocher Langgasse. Das hat das Unternehmen am Freitag auf Anfrage der RHEINPFALZ bestätigt. Offen ist die Zukunft des zweiten KiK-Standorts in der Mall des Real-Markts. 2017 habe KiK diese Filiale auf eine größere Fläche verlegt und erhebliche finanzielle Mittel in das Objekt investiert, so Senior Consultant Sören Heinrichsmeyer. Die Filiale bei Real werde sehr gut angenommen. Umso mehr habe KiK die Nachricht von der Schließung des Real-Markts zum 30. September getroffen. Eine Kündigung des Mietvertrags liege noch nicht vor. Trotz wiederholter Nachfrage habe KiK vom Eigentümer des Markts keine konkreten Informationen zur Zukunft der Immobilie erhalten. KiK werde in jedem Fall keine Arbeitsverhältnisse beenden, sondern die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in anderen Filialen in der Umgebung einsetzen. In der Langgasse sind neben der Teamleiterin drei Frauen beschäftigt. Eine Online-Petition, um die Schließung der KiK-Filiale zu verhindern, ist unterdessen beim Portal openpetition.de gestartet worden. Über eine Nachfolgenutzung des 510 Quadratmeter großen Ladens in der Langgasse ist noch nichts bekannt.