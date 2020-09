Nach exakt 203 Tagen Shutdown werden sich die Türen der „Kids Indoor-Welt“ sowie der angrenzenden „Jump Indoor-Welt“ in der Oswald-Wiersich-Straße 10 ab Freitag wieder öffnen. „Das Ordnungsamt hat für unser Hygienekonzept grünes Licht gegeben“, erklärte Inhaber Alexander Klein im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Maximal 200 Besuchern könnte man gleichzeitig den Eintritt erlauben. Ein Anmeldeformular soll ab heute unter kids-indoorwelt.de beziehungsweise unter jump-indoorwelt.de zu finden sein. Für Kurzentschlossene sei zudem eine telefonische Anmeldung für einen Besuch am selben Tag unter 06321/12551 möglich, so Klein. Zunächst sollen die Spiele-Welten nur freitags von 14 bis 18.30 Uhr sowie samstags und sonntags von 10.30 bis 14 Uhr und von 15 bis 18.30 Uhr geöffnet werden.