Die „Kids-Indoor-Welt“ in der Nachtweide öffnet nicht mehr. Darauf hat der Neustadter Betreiber Alexander Klein hingewiesen, weil ihn immer wieder Anrufe potenzieller Besucher erreichen würden. Der 2012 gestartete Spielpark ist seit Ende 2021 geschlossen, mittlerweile ist laut Klein das ganze Inventar verkauft.

Hintergrund ist, dass der Pachtvertrag für das Grundstück vom Eigentümer gekündigt worden war. Klein bedauert nach wie vor, dass es nicht mit einem Umzug auf eine Fläche an der Joseph-Monier-Straße geklappt hat. Dieses Areal wird derzeit von der Stadt zum Kauf angeboten, bis 31. August läuft die Frist. Für ihn selbst sei die Spielwelt nicht lebensnotwendig gewesen, so Klein. Schade sei aber, dass es nun kein solches Familienangebot mehr in Neustadt gebe.

Umsiedlung gescheitert

In diesem Zusammenhang erneuert Klein seine Kritik an der Stadtpolitik. Denn: Jenes Gelände, das nun verkauft wird, hatte er schon vor Jahren kaufen wollen, um dort „Kids Indoor“ anzusiedeln und seine Firmen zu zentrieren. Das hatte die Stadtpolitik mehrheitlich abgelehnt, weil sie anderes Gewerbe auf der Fläche will, das unter anderem mehr Arbeitsplätze bieten würde.

Oberbürgermeister Marc Weigel verwies auf Anfrage auf die damals getroffene Entscheidung. Die Stadt hätte Klein gern etwas anderes angeboten, habe aber zu wenig eigene Fläche. Dass die Spielwelt gut für Neustadt gewesen sei, bestreitet der OB nicht.

Dass er sich jetzt auf die Fläche in der Jospeh-Monier-Straße bewirbt, schließt Alexander Klein wiederum aus. Die frühere „Kids-Indoor-Welt“ sei aufgelöst, er habe keinen Bedarf mehr.