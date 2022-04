Spannender Start in die letzte Woche vor den Osterferien an der Neustadter Heinz-Sielmann-Schule: Die Kinder hatten prominenten Besuch, denn sie durften beim Projekt „Kids an die Knolle“ die ersten Kartoffeln pflanzen. Was daraus wird, wird sich im September zeigen.

Ruth Raach, Rektorin der Heinz-Sielmann-Schule, ist hellauf begeistert nach diesem frostig-sonnigen Vormittag: „Total toll.“ Mit ihren 50 Zweitklässlern hatte sich die Schule erstmals für das Schulgartenprojekt „Kids an die Knolle“ beworben. Für die Neustadter Schule bisher eine echte Erfolgsgeschichte. Denn kurz nach der Bewerbung kam die Information, dass die Schule auch ein Hochbeet gewonnen hat. Damit nicht genug: „Rund um die Winterferien kam noch die Frage, ob wir Interesse hätten, die Auftaktveranstaltung auszurichten.“ Raach erinnert sich noch gut an den Moment und auch an ihre direkte Antwort: „Gerne.“

Also verlief der Montagmorgen etwas turbulenter als sonst. Denn zur Auftaktveranstaltung kamen jede Menge Besucher in den Schulgarten. Die Neustadter Schule konnte mit diesem so richtig punkten. „Der Ministerin gefiel es bei uns so gut, dass sie zur Kartoffelernte wieder kommen möchte“, sagt Raach. Ihr hat das gut gefallen, denn die Schule hat sich bewusst dafür entschieden, einen Schulgarten anzulegen und naturnahe Themen zu behandeln. „Wir liegen mitten in der Stadt, wollen aber nicht nur zugepflastert sein“, betont Raach. Die Kinder hätten Spaß beim Gärtnern und pflegen schon Himbeeren und Erdbeeren. Seit Montagmorgen stehen nun auch Kartoffeln auf der Aufgabenliste.

Ernte im September

Stellvertretend für 354 Schulen in Rheinland-Pfalz fiel am Montag in Neustadt der Startschuss für das Mitmach-Projekt. Ministerin Schmitt half beim Auspflanzen in den drei vorbereiteten Hoch- und Hügelbeeten mit. Ziel des Projekts ist es, dass Kinder Wissenswertes rund um den Anbau von regionalen Lebensmitteln und gesunde Ernährung lernen. „Die Arbeit in und mit der Natur weitet den Erfahrungshorizont“, so Schmitt. Am Montag wurde zudem die „Grumbeere-Quest“ vorgestellt – eine digitale Abenteuerreise durch die Welt der Kartoffel. Schüler können dabei auch Preise gewinnen.

Pläne, was mit den eigenen Kartoffeln gemacht wird, hat die Schule noch nicht. „Wir warten mal den Ertrag ab“, meint die Rektorin. Im September ist es soweit, dann kann geerntet werden. Da bisher alles bei der Premiere so gut lief, gibt’s bestimmt eine üppige Ernte.