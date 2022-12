Beim landesweiten Schulgarten-Projekt „Kids an die Knolle“ haben in diesem Jahr rund 10.000 Schüler aus 354 Grund- und Sekundarschulen in Rheinland-Pfalz teilgenommen. Beim offiziellen Projektfinale wurden jetzt die drei Landessieger von einer Jury ermittelt. Platz eins ging dabei in den Landkreis Bernkastel-Wittlich, aber den zweiten Platz hat die Neustadter Heinz-Sielmann-Schule belegt. Der Preis für die Grundschule: 300 Euro. Die Erzeugergemeinschaft „Pfälzer Grumbeere“ bietet das landesweite Schulgartenprojekt auch 2023 wieder an. Interessierte Grund- und Sekundarschulen können sich ab sofort online unter www.grumbeere-quest.de anmelden. Der Versand der Pflanzkartoffeln und des Unterrichtsmaterials erfolgt rechtzeitig vor dem Auspflanz-Zeitraum. Zudem werden 15 Hochbeet-Bausätze aus Holz verlost.