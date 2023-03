Drittklässler der Heinz-Sielmann-Grundschule gehen auf „Grumbeere-Quest“: Das Pilotprojekt soll interaktiv und praxisnah vermitteln, was es braucht, um eine Kartoffel auf den Teller zu kriegen.

Bernd, Max und Susi sind drei ganz normale Drittklässler. Naja, zumindest fast. Die animierten Kartoffelfiguren mit Schleife im Haar und Schirmmütze sind Teil der „Grumbeere-Quest“, einer digitalen „Abenteuerreise“, bei der Grundschüler spielerisch die Aspekte des Kartoffelanbaus entdecken können. Sie wurde während der Pandemie im Auftrag der Erzeugergemeinschaft Pfälzer Grumbeere von Medienpädagogen des Mango Medien Verlags in Landau konzipiert und soll das landesweite Schulgartenprojekt „Kids an die Knolle“ begleiten. Dieses findet bereits seit 2012 in Kooperation mit dem Deutschen Kartoffelhandelsverband statt, jährlich nehmen rund 300 bis 350 Schulen teil.

Alles handgemacht: Die Schülerinnen und Schüler bauen Schritt für Schritt ein eigenes Kartoffel-Gewächshaus. Foto: nne

„Die Figuren begegnen den Schülern auf Augenhöhe und entdecken mit ihnen die Kartoffel über Geschichten“, erklärt Sonja Wambsganß von Mango Medien. Das Unterrichtsmaterial ist gespickt mit Experimenten, Erklärvideos und interaktiven Quizaufgaben, die entweder digital über Tablet und White Board – die moderne Version von Kreidetafeln – eingesetzt werden können oder klassisch mit gedruckten Arbeitsblättern. „Die Lehrmaterialien sind ein Vorschlag, um einen strukturierten Einstieg zu machen“, sagt Björn Wojtaszewski, Pressesprecher der Erzeugergemeinschaft Pfälzer Grumbeere. Es gebe zahlreiche Möglichkeiten, die Lerneinheit auch fächerübergreifend oder differenziert nach Lernlevel einzelner Schüler anzuwenden.

Spannende Experimente

Die Neustadter Heinz-Sielmann-Grundschule ist Teil des Pilotprojekts, in dem die achtstündige Unterrichtseinheit „Pflanzenwachstum im und über dem Boden“ getestet wird. Die Aktion soll den Kindern nicht nur Landwirtschaft näherbringen und den Kartoffelanbau erklären, sondern auch das Bewusstsein für den Wert von Lebensmitteln stärken. Die 3b hat am Vormittag bereits Experimente mit verschiedenen Bodentypen gemacht. Jetzt sollen die Kinder in Kleingruppen Kartoffel-Gewächshäuser bauen. Dafür füllen sie zunächst je drei Zentimeter Tongranulat und Erde als Grundlage in ein Glas. Dann platzieren sie eine gekeimte Kartoffel am Rand, bedecken sie vorsichtig mit Erde und geben einen Schluck Wasser darauf. Am Ende kommt noch eine Papierhülle um das Glas, damit es die Kartoffel schön dunkel hat. In den kommenden Wochen können die Schüler das Wachstum der Pflanzkartoffel beobachten und auf Arbeitsblättern per Zeichnung dokumentieren.

Im Schulgarten stehen Hochbeete, in denen die Kartoffeln später gedeihen sollen. Foto: nne

Später wird die Klasse die Kartoffeln selbst im Schulgarten anbauen, um praxisnah die Zusammenhänge rund um die nahrhafte Knolle zu erfahren. Dazu gehören unter anderem Gießdienste, das Sammeln von Schädlingen, die es sich auf den Pflanzen gemütlich machen, und das Lockern des Bodens. „Es geht um Arbeit, aber auch um Spaß am Forschen. Die Kinder lernen, dass es ein weiter Weg bis zur fertigen Kartoffel ist“, sagt Wojtaszewski. Unter den Schulen, die keinen eigenen Garten haben, werden 15 Hochbeete, gesponsert von der Baumarktkette Hornbach, verlost. Nach der Ernte im September bereiten die Schüler ihre Kartoffeln mit Unterstützung zu. Das gemeinsame Essen sei einer der Höhepunkte in den vergangenen Jahren gewesen, betont Isabelle Lörler, Geschäftsführerin der Erzeugergemeinschaft.

Konzept kommt an

Bei den Drittklässlern der Heinz-Sielmann-Grundschule kommen die ersten Schritte im Kartoffelprojekt durchweg gut an. Und auch Lehrerin Isabel Goldenbaum gefällt das Grundgerüst, das sie für den Unterricht bekommen hat. Zwar müsse man sich für die aufwendigeren Experimente Zeit nehmen. „Ich finde es aber gut, dass man sich Gedanken macht, wie man die Schüler an das Thema heranführen kann.“ In der Pilotphase könne man noch an der ein oder anderen Stelle nachschärfen, bevor das Konzept an weiteren Schulen etabliert wird.