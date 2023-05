Für mehr Sicherheit für Radfahrer, speziell für Kinder und Jugendliche, geht am Sonntag, 7. Mai, das Bündnis Mobilitätswende Neustadt unter dem Titel „Kidical Mass“ auf die Straße. Ab 15 Uhr wird sich der Demonstrationszug auf Rädern, der sich aus Fahrradfreunden, Mitgliedern der Klimaaktion und des VCD zusammensetzt, vor der Käseglocke am Klemmhof in der Badstubengasse in Bewegung setzen und dann über Maximilian-, Wiesen-, Konrad-Adenauer-, Martin-Luther- sowie Robert-Stolz-Straße in Richtung Abenteuerspielplatz ziehen. Das Bündnis fordert unter anderem mehr Tempo-30-Zonen, die Sanierung und den Neubau von Fahrradwegen und -straßen, mehr Schutzstreifen, Geh- und Radwege mit flachen Bordsteinkanten sowie gute Abstellanlagen für Roller und Räder an Schulen und Kitas. Mehr Informationen zum „Kidical Mass“-Aktionsbündnis finden sich im Netz unter www.kinderaufsrad.org.