Auf der Rennbahn in Haßloch sind außer Pferden schon Läufer gestartet. Am Samstag gibt es dort aber eine ganz andere Sportart zu sehen: Der Fightclub Haßloch richtet eine Kickboxgala aus. Es wird Kinderkämpfe wie auch professionelle Kämpfe geben. Und eine Weltmeisterin tritt an.

Die Kämpfe werden in einem klassischen Boxring unter freiem Himmel ausgetragen. Bei schlechtem Wetter werde ein Zelt aufgestellt, kündigt Maxim Kalashnikov, Trainer im Fightclub