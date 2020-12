Die Kfz-Schilderprägestelle in Lambrecht schließt Ende des Jahres. Das teilt die Verbandsgemeindeverwaltung mit. Ab 2021 gibt es dann keine Möglichkeit mehr, in der Nähe der Kfz-Servicestelle in der Verbandsgemeindeverwaltung Kfz-Schilder-Schilder herstellen zu lassen. Der Vertragspartner der Verbandsgemeinde gebe aus wirtschaftlichen Gründen auf, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Angebote der Kfz-Servicestelle, also An-, Um- und Abmeldungen von Fahrzeugen, bleiben erhalten. Für die Herstellung der Kfz-Schilder müssen die Bürger ab Januar jedoch auf Online-Angebote oder Schilderprägestellen außerhalb der Verbandsgemeindeverwaltung, beispielsweise in Neustadt, zurückgreifen. Weitere Informationen, insbesondere zur Reservierung von Kfz-Kennzeichen, können der Homepage der Kreisverwaltung Bad Dürkheim entnommen werden.