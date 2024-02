Die bundeseigene Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat in Neustadt im vergangenen Jahr 106 Projekte gefördert. Insgesamt flossen 41,7 Millionen Euro in die Stadt. 2,1 Millionen Euro davon wurden für die Strom- und Gas-Preisbremsen ausgegeben. Für energieeffiziente Wohngebäude wurden im allein im zweiten Halbjahr Kredite mit einem Volumen von gut 23 Millionen Euro bewilligt. Auf diese Zahlen haben die beiden Bundestagsabgeordneten Johannes Steiniger (CDU) und Isabel Mackensen-Geis (SPD) hingewiesen. Steiniger: „Mit den Mitteln der KfW fördert der Bund Kommunen, Unternehmen, aber auch Privatpersonen mit Programmen für Klimaschutz, Wohnungsbau, E-Mobilität oder Digitalisierung. Ich empfehle jedem Interessierten einen Blick auf die Angebote.“ Er kritisiert aber die Ampelregierung in Berlin dafür, dass einige Programme gestrichen worden seien oder es kurzfristige Änderungen bei Kriterien gegeben habe. „Damit verspielt die Ampel unnötig Vertrauen in die gute Förderlandschaft des Bundes“, so Steiniger. Mackensen-Geis bewertet die Zahlen anders: „Gerade in Zeiten, in denen von Rechtspopulisten durch Nennung falscher und erfundener Zahlen für Radwege im Ausland der Eindruck erweckt wird, dass Unsummen von Fördergeldern ins Ausland geschickt werden, ist es umso wichtiger, dass die Menschen vor Ort sehen, was mit den Förderkrediten in ihrem Lebensumfeld passiert.“