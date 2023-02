Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat im vergangenen Jahr in Neustadt Projekte in einem Gesamtvolumen von über 20 Millionen Euro gefördert. Darauf weisen die beiden Bundestagsabgeordneten Johannes Steiniger (CDU) und Isabel Mackensen-Geis (SPD) hin. Angesichts der internationalen Herausforderungen – speziell mit Blick auf die Energiekrise – liege das KfW-Geschäftsvolumen für 2022 mit 166,9 Milliarden Euro auf einem „historischen Höchstwert“, so Steiniger. Die gut 20 Millionen Euro für Neustadt seien in 242 Förderprojekte geflossen. Steiniger: „Über die Hälfte stammt aus dem privaten Bereich für Maßnahmen zum energieeffizienten Bauen und oder der Sanierung. Den Rest teilen sich öffentliche Stellen und Unternehmen. Für die Soforthilfe Strom und Gas wurden 3,2 Millionen Euro ausgegeben.“