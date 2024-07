Wechsel in der Gastronomie der Deidesheimer Ketschauer Hof GmbH: Nach dem Wegzug von Lars Wolf ist jetzt Jörg Glauben neuer Küchenchef im Restaurant 1718. Und auch im Restaurant Riva gibt es einen „Neuen“.

Nach vielen Jahren als Küchenchef und zuletzt als Küchendirektor der beiden Deidesheimer Restaurants 1718 und Riva hat Lars Wolf die Ketschauer Hof GmbH aus familiären Gründen verlassen. Den 40 Jahre alten Küchenmeister zog es in Richtung Rheinland, wo er künftig im Hotel Fährhaus in seiner Geburtsstadt Koblenz den Kochlöffel schwingen wird. Nach fast acht Jahren in Deidesheim und zuvor in den Metropolen Köln und Hamburg ist Wolf damit wieder in seine frühere Heimat zurückgekehrt.

Im Gegenzug sind zwei „neue“ Gesichter nach Deidesheim gekommen, die keinesfalls Unbekannte sind. Jörg Glauben, einst Küchenchef im sternedekorierten Romantik Hotel Landschloss Fasanerie in Zweibrücken, hat die Leitung im Restaurant 1718 übernommen und verantwortet auch das gastronomische Veranstaltungsmanagement im Ketschauer Hof. Der 65-Jährige, der zwischen 1999 und 2012 in Zweibrücken tätig war und dort einen Michelin-Stern sowie 18 Punkte im Gault Millau und fünf Kochlöffel im Schlemmer-Atlas erkocht hatte, bringt an seiner neuen Wirkungsstätte viel Erfahrung mit. Glauben hat außerdem als Berater in verschiedenen Häusern, zuletzt auch in der Geschäftsleitung des Personaldienstleisters Avance Service GmbH (Homburg) sowie in der Kapellenküche im „Denkmalz“ in Bad Sobernheim, seine Handschrift hinterlassen.

Gebürtiger Kurpfälzer

Im Restaurant Riva ist jetzt Mike Deuschel Küchenchef. Der gebürtiger Kurpfälzer kam nach Stationen im Badischen Hof in Seckenheim, dem Hotel Europäischer Hof in Heidelberg sowie ersten Führungsaufgaben im Restaurant und Kaffeehaus Grosz in Berlin und im Hotel Suvretta House in St. Moritz als Junior Souschef an der Seite von Martin Husch ins Deidesheimer Hotel Kaisergarten. Nach weiteren beruflichen Stationen als Souschef im Hotel Deidesheimer Hof sowie als Küchenchef im Vis à Vis in Berlin ist er jetzt wieder an seine frühere Wirkungsstätte zurückgekehrt.

„Jörg Glauben wird den frankophilen Anklang, für den unser Restaurant 1718 einsteht, noch weiter ausbauen und beleben“, kündigte Ralf Ole Leidner, Geschäftsführer der Ketschauer Hof GmbH, an. Auch über das Wiedersehen mit Mike Deuschel im Restaurant Riva freue er sich. „Auswärtsspiele braucht ein Koch für sich und seine Karriere zur persönlichen Weiterentwicklung. Heute dürfen wir die Früchte ernten.“ Mit Mike Deuschel werde ein Küchenchef eingestellt, der den mediterranen Charakter liebe und das Restaurant und das Team weiter entwickeln werde.