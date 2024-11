Der Verein Südliche Weinstraße bietet auch in diesem Herbst das Keschdekischdl an. Diesmal gibt es die Kiste sogar in der Schmöker-Edition mit dem Pfalz-Krimi „Kastanienbusch“ von Jürgen Mathäß.

Wie der Verein Südliche Weinstraße mitteilt, enthält das Keschdekischdl regionale Leckereien rund um die Esskastanie – Pesto, Nudeln und einen Spätburgunder aus der Weinlage Kastanienbusch. Passend übrigens zum Buch, denn im Krimi ermittelt Jan Badenhop vom Neustadter Kommissariat in einem Mordfall im Kastanienbusch und nimmt die berühmte Weinlage genauer unter die Lupe. Dabei bekomme er es nicht nur mit zweifelhaften Kellereischummeleien, sondern auch mit einer verschwundenen Frau und spanischen Sommeliers zu tun.

Wer sich also den kulinarischen Herbst nach Hause holen möchte, kann das mit dem Keschdekischdl tun, wirbt der Verein Südliche Weinstraße.

Angeboten wird das Keschdekischdl in zwei Verpackungsvarianten: als Genussbox aus Karton und in der Holzkiste.

Info