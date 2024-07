Ganz im Zeichen der 1325-Jahr-Feier Niederkirchens steht das Fest um den Wein, das am Dienstagabend zu Ende geht. Einer der Höhepunkte des insgesamt fünftägigen Weinfests war der Jubiläumsumzug am Sonntagnachmittag, mit dem der Geburtstag des Dorfes gefeiert wurde. Ein bunter Lindwurm aus Wagen, Fußgruppen und Musikkapellen schlängelte sich durch die Straßen Niederkirchens. Viele Schaulustige säumten die Gassen, als der Umzug seinen Rundweg durch da Dorf startete, der einer Acht ähnelte. Einen gut einstündigen Jubiläumsumzug mit 18 Zugnummern, darunter vier Wagen, hatten die Organisatoren auf die Beine gestellt. Dabei wurde nicht nur an die erste urkundliche Erwähnung Niederkirchens im Jahre 699 erinnert. Auch die ganze Bandbreite der Vereine und Gruppen, die das Dorfleben prägen, wurde stolz präsentiert.