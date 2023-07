Das Kuratorium der Neidenfelser Vereine und die Gemeinde laden von Freitag, 21., bis einschließlich Montag, 24. Juli, zur Neidenfelser Kerwe auf den Bürgerplatz ein.

Aktive des Kuratoriums bewirten die Gäste im Festzelt und auf dem Kerweplatz. Schausteller, darunter eine Reitschule für Kinder, sorgen für das Kerwevergnügen, und in der berühmt-berüchtigten Feuerwehr-Bar werden „Cocktails and more“ serviert.

Bürgermeisterin Sybille Höchel (CDU) begrüßt die Besucher am Freitag um 18 Uhr auf dem Bürgerplatz zur Eröffnung der Kerwe und zum traditionellen Anstich eines Fasses mit Freibier. Dabei können die Neidenfelser und ihre Gäste erstmals Papiermacher-Bier probieren. Das hat der Hobby-Braumeister und Bürgermeister von Elmstein Rene Verdaasdonk eigens für die Kerwe im Papiermacherdorf Neidenfels gebraut. Nach der Eröffnung startet das 2. Neidenfelser Bier-Ping-Pong-Turnier, bei dem Geschicklichkeit und Trinkfestigkeit gefragt sind. Das Bad Dürkheimer Duo Fair Play, verstärkt durch Gastsängerin Melanie, spielt am Samstag, 22. Juli, ab 19 Uhr, Pop, Rock, Oldies und Unterhaltungsmusik auf dem Kerweplatz.

Das Programm am Kerwesonntag beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst um 10.30 Uhr im Kerwezelt. Am Sonntag wird ab 12 Uhr auf der Kerwe das Mittagessen serviert. Danach spielt der Alleinunterhalter Samba Jack bis zur Kerwerede um 14 Uhr. In der werden Petra Buschmann und Dagmar Herter berichten, was in den vergangenen Monaten im Dorf los war, was die Kommunalpolitiker machen und welchen Mitbürgern das ein oder andere Missgeschick passiert ist. Nachmittags ist die Kaffeestub’ im Bürgerhaus geöffnet.

„Neidenfelser Spätlese“ ist am Kerwemontag, ab 15 Uhr auf dem Kerweplatz. Früher firmierte das Treffen als Seniorennachmittag, doch da die meisten lieber keine Senioren sein möchten, hat sich Höchel mit der „Neidenfelser Spätlese“ etwas Neues einfallen lassen. Ab 19 Uhr sind die Neidenfelser Burgnarren für einen lustigen Kerweausklang zuständig.