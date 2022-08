Die Kerwe in Forst ist eröffnet. Start war am Donnerstag im Weingut Eugen Spindler, wo der Tennisclub die Gäste begrüßte. Auch die Winzerei war bereits geöffnet. Der volle Betrieb beginnt am Freitag, 17 Uhr. Die romantische Dorfstraße wird dann zur Fußgängerzone. Verschiedene DJs und Bands sorgen für musikalische Unterhaltung, unter anderem die Blue Note Jazz Company am Sonntag ab 12 Uhr im Weingut Eugen Müller. Die Weinprobe „Lagenkostbar“ findet dieses Mal als „Schlenderweinprobe“ im Gutshof Murjahn statt. Elf Forster Spitzenweine sowie ein Begrüßungssekt können hier für 25 Euro verkostet werden. Ein kleiner Vergnügungspark bietet Unterhaltung für die Kleinen. Die Ausschankstellen sind bis Montag geöffnet. Parkmöglichkeiten gibt es am nördlichen Ortseingang und vor der Felix-Christoph-Traberger-Halle.