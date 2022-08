Endlich wieder Johanneskerwe feiern in Mußbach: Darüber freuten sich die zahlreichen Besucher bei der Eröffnung am Freitagabend gleichermaßen. Sobald Feuerwehrleute den Kerwebaum aufstellt hatten, ging es auch schon darum, wer künftig Pate von Esel Ben wird. Wegen Corona war er erst einmal – 2019 – bei der Johanneskerwe so richtig „im Einsatz“. Für 700 Euro Euro ersteigerte Familie Bähr die Patenschaft. Noch bis Montag haben die Höfe geöffnet. Am Sonntag, 10 Uhr, findet ein ökumenischer Gottesdienst im Hof der Weinbiet Manufaktur statt. Dieser wird zum ersten Mal das ganze Kerwewochenende über von der Feuerwehr bespielt.