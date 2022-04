Kerwebüttel Hermann Lagas hat seine letzte Rede auf der Speyerdorfer Froschkerwe gehalten. Nach 41 Jahren gibt er sein Amt ab. Er erinnert sich an die Anfänge, an Schnorreswettbewerbe und erzählt, was die Kerwe mit Fröschen zu tun hat.

„Ich bimmel eich, un des is wohr, seit nunmehr 41 Johr“: So startete Hermann Lagas in seine Kerwerede 2022. Die erste hielt er 1982. Seitdem war sein Auftritt wichtiger Bestandteil der Eröffnungsfeier. Auch als coronabedingt alles ausfiel, trafen sich Ortsvorsteher Claus Schick, die amtierende Weinprinzessin und Lagas, um die Kerwe zu eröffnen – und gleich wieder zu beenden. Ganz wollte man auf die Tradition nicht verzichten.

Von Lagas stammt die Idee des Kerwebüttels: „In meiner Jugend gab es noch einen Dorfbüttel, der die Neuigkeiten der Gemeindeverwaltung im Dorf bekannt machte.“ Dieser habe ihn mit seiner lauten Stimme und einer „Bimmel“ immer beeindruckt. Von einer solchen Figur auf der Kerwe konnte Lagas den damaligen Ortsvorsteher Günther Freytag schnell überzeugen. Die Uniform stifteten die Landfrauen. „Es ist immer noch dieselbe“, so Lagas. Allerdings ist sie im Lauf der Jahre ein wenig weiter gemacht worden, wie er schmunzelnd hinzufügt.

Stets pflichtbewusst

Schöne Zeiten hat er erlebt. „Der Schoppen ist immer gekreist.“ So mancher Eröffnungsabend sei eine gewaltige Herausforderung gewesen, wenn er als Kerwebüttel pflichtbewusst alle Ausschankstellen besucht habe und dort mit Freiwein begrüßt worden sei. Ursprünglich hieß die Kerwe Froschschenkelkerwe. Zurückzuführen sei der etwas seltsame Name auf die kulinarische Gewohnheit der in Lachen-Speyerdorf stationierten französischen Soldaten. Sie aßen gern Froschschenkel, die deshalb während der Kerwe in einigen Höfen angeboten wurden. Erst in den späten 80er Jahren seien die Froschschenkel von der Speisekarte verschwunden. Folglich sei dann auch der Name geändert worden.

In den Anfangsjahren seiner Amtszeit, erzählt Lagas, hätten die Herren von Lachen-Speyerdorf am Schnorreswettbewerb teilgenommen. Wer den längsten Schnautzer besaß, erhielt den begehrten Wanderpokal. „Um dabei zu sein, kamen auch einige Männer mit aufgeklebten Bärten ...“ Lagas freut sich, dass endlich wieder gefeiert werden kann: „Aber eines ist anders als früher: Das Glas kreist nicht mehr. Heute hat jeder seinen eigenen Schoppen.“

Reden selbst geschrieben

Von Beginn an habe er seine Reden selbst geschrieben, sagt Lagas, der auch als Büttenredner seit 65 Jahren im Karneval aktiv ist. Übers Jahr machte er sich Notizen, um dann besondere Ereignisse zur Sprache zu bringen. „Früher waren die Reden schon spitzer. Heute muss man vorsichtiger formulieren und darf niemanden mehr persönlich benennen.“ Und doch hat er es sich in seiner letzten Rede nicht nehmen lassen, einige kritische Anmerkungen zum neuen Baugebiet, zum Zustand der Straßen und zum Verkehr zu machen.

Etwas wehmütig ums Herz war ihm schon, als er am Freitagabend öffentlich seinen Rücktritt erklärte. „Ich wollte nicht in der Coronazeit zurücktreten, sondern mir einen ordentlichen Abgang bereiten“, sagt er. Dass er aufhört, hat gesundheitliche Gründe: Seine von Arthrose geplagten Knie machen ihm das Laufen schwer. In seiner letzten Rede hatte er Tränen in den Augen. Getrocknet wurden diese vom großen Applaus, den die Besucher ihm spendeten.

Wer will ab 2023?

Heute nun wird die Speyerdorfer Froschkerwe 2022 bei der Landjugend begraben. Ortsvorsteher Claus Schick hofft derweil darauf, dass sich ein neuer Kerwebüttel für 2023 findet. Wer will, kann sich jederzeit bei ihm melden.