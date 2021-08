Esthal. Am Wochenende steht die Kerwe in Esthal auf dem Programm – zwar nicht so, wie gewohnt, aber es gibt doch etliche Angebote.

Unter dem Motto „Die Eschdler Kerwe is im Ämer“ können wie im Vorjahr Kerwe-Rundum-Sorglos-Pakete in verschiedenen Ausführungen bestellt werden. Angebote gibt es unter anderem vom ASV, dem Musikverein und von der Dorfjugend. Tina Defaux hat ein 2021er Kerwe-Schoppeglas entworfen, das ebenfalls erworben werden kann.

Die bestellten „Ämer“, Gläser und Schnäges-Dudde werden am Samstag ausgefahren. Dieses Jahr wird es aber am Abend aus Rücksicht auf die Flutopfer keine fahrenden Musikanten im Dorf geben. Stattdessen riefen Feuerwehr und Dorfjugend im Vorfeld zu Spenden für die Flutopfer auf.

Am Sonntag gibt es als Ersatz für die Kerweredd eine Kerweansprache – ab 14 Uhr online. Vor dem Bürgerhaus steht Horsch’s Zuckerhütte, samstags von etwa 15 bis 19 Uhr, sonntags von 11 bis 18 Uhr. Auch ein Kinderkarussell und ein Glücksrad-Stand werden da sein. Am Samstag und Sonntag öffnet der ASV Esthal auf dem Sportgelände seinen Biergarten, darüber hinaus sind Gary’s Crêpestand und ein kleines Kinderkarussell vor Ort. Für Samstagabend ist außerdem ein Fassbieranstich geplant. Das neue Café im Kloster ist über die Kerwe ebenfalls geöffnet. Am Samstag findet ein Kerwequeen-Wettkampf auf dem Sportgelände statt. Bis Samstagabend können sich noch Kandidatinnen bei einem der Vorstandsmitglieder der Dorfjugend anmelden.

Orts- und Verbandsbürgermeister Gernot Kuhn bittet die Bürger, die Fahnen zu hissen.