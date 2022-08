Die Kerwe in Ruppertsberg war am Sonntagmittag noch in vollem Gange, da zog Ortsbürgermeister Heiner Weisbrodt bereits ein positives Fazit – und sprach dabei auch im Namen der Schausteller. „Es ist die Hölle los“, berichtete er glücklich, während der Musikverein Donauklang aus der Partnergemeinde Höchstädt im Pfarrhof zum Frühschoppen spielte. Seit Freitag schon wird gefeiert. Wenngleich die Kerwe erst am Samstag offiziell eröffnet wurde, nach dem traditionellen Kerweumzug durchs Dorf, der von Büttel Thomas Neuber angeführt wurde. Mit dabei waren auch die Weinprinzessin der Verbandsgemeinde Deidesheim, Kathi I., der historische Verein Höchstädt in historischen Gewändern und ihr Bürgermeister, zwei Blaskapellen, Ruppertsberger Gemeinderatsmitglieder, die Schützengesellschaft und Kerweredner Christian Veth. Das Fest endet am Montagabend, wobei am Dienstagabend der Kehraus beim Schoppenhof Veth ansteht.