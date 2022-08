Noch bevor die Bauern- und Winzerkerwe in Lachen-Speyerdorf am Freitagabend eröffnet wird, zieht ein Umzug von der Straße im Ringel bis zur Ortsverwaltung. Bis Dienstag fallen einige Bushaltestellen weg.

Aufstellung des Kerweumzugs ist Im Ringel um 18 Uhr, der Start um 18.15 Uhr. Mit dabei sind mehrere Vereine, ein Fahrzeug mit der Weinprinzessin Elisabeth II., eine Ponykutsche mit dem Froschkönigspaar, der Ortsbeirat und der Dorfbüttel. Um 19 Uhr eröffnen dann die Weinprinzessin, Kerweredner Uli Hammann und der Musikverein das Fest, das bis Montag andauert. Dann wird auch die Kerwe „freigelassen“. Ortsvorsteher Claus Schick freut sich, das Kerwetreiben mit der Weinprinzessin genießen zu können, wie er sagt.

Schoppenlauf am Samstag

Am Samstag starten die Teilnehmer beim traditionellen Schoppenlauf, bei dem es darum geht, in einem Parcours so wenig Inhalt der randvoll gefüllten 0,5-Liter-Gläser zu verschütten wie möglich. Um 19 Uhr werden die Sieger vor der Ortsverwaltung geehrt. Mit dabei sein wird laut Ortsvorsteher Schick – ebenso wie bei der Kerwe-Eröffnung – eine Delegation aus Lachen im Allgäu.

Mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Autoscooter startet der Kerwe-Sonntag. Schluss ist am Montag um 22 Uhr, wenn die Kerwe bei der Feuerwehr wieder eingesperrt wird.

Seit Mittwoch und bis einschließlich Dienstag, 23. August, sind in Lachen die Haltestellen „Schloss“, „Pfälzer Hof“, „Alte Turnhalle“ und „Kirrweiler Straße“ der Linien 507, 509 und 510 gesperrt. Als Ersatzhaltestellen dienen nach Angaben der Stadtverwaltung „Goethestraße/Ecke Theodor-Heuss-Straße“ und „Bonhoefferstraße“.