Lachen-Speyerdorf feiert Froschkerwe – das wäre mal eine richtig große Schlagzeilen im zweiten Corona-Frühjahr. Doch unbeschwert feiern geht immer noch nicht, und das dürfen die Lachen-Speyerdörfer ja auch nicht. Wissen sie selbst. Und doch suchen sie nach Wegen, um nicht ganz ohne Spaß und Freude durch die Pandemie-Zeiten zu kommen.

Also wird eben mit Abstand gemeinsam gefeiert. So hat der Ort immerhin einen Hauch Froschkerwe. Besser als nicht. Es gibt sogar eine richtige Eröffnung. Zu sehen sein wird der Livestream am Freitag um 18 Uhr. Mit dabei: Ortsvorsteher Claus Schick, Weinprinzessin Alisa, das Froschpärchen Lina und Anika und der Dorfbüttel Hermann Laggas.

Flammkuchen und Spießbraten

Ansonsten bemühen sich die Landjugend und die Lockeren übers Wochenende mit Weinpaketen und Essen zum Abholen um etwas Kerwestimmung. Abgeholt werden kann alles übrigens an der Kulturhalle. Bei der Landjugend gibt’s am Freitagabend Flammkuchen. Die Lockeren bieten am Samstag und Sonntag neben den Weinpaketen Spießbraten und Dampfnudeln an. Im Weinpaket finden die Käufer übrigens auch ein Los für die Kerwefroschverlosung.

Außerdem soll die Strick-Stubb im Weindorf unterstützt werden: Pro Weinpaket und Essen gibt’s auf Wunsch für fünf Euro Aufpreis einen Kerwefrosch. Außerdem gibt es an der Strick-Stubb einen Verkaufsstand für die Lose und Frösche.

Wer mehr wissen und vorbestellen möchte, meldet sich am besten unter Telefon 0151/25236937 (Die Lockeren) oder 0175/6548006 Landjugend).