Im Nachgang wurde der Polizei Neustadt eine Körperverletzung am Samstag gegen 21.30 Uhr auf der Iggelbacher Kerwe gemeldet. Demnach soll es im Festzelt zu einem Streit zwischen einem 34-Jährigen und einem 67-jährigen Mann gekommen sein, in dessen Verlauf der ältere Mann schwer an der Hüfte verletzt wurde. Der 67-Jährige befindet sich derzeit noch im Krankenhaus. Die Polizei Neustadt sucht Zeugen des Vorfalls, die sich unter der Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de melden können.