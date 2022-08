Die Geinsheimer haben sich für ihre Kerwe am kommenden Wochenende etwas Besonderes ausgedacht: Statt einem Weinstraßentag gibt es einen „Goistraßentag“ inklusive Erlebnismeile, Oldtimerausstellung und Tag der offenen Höfe und Gärten.

Die Wein- und Ludwigskerwe startet am Freitag ab 18.30 Uhr mit dem Kerweumzug. Im Anschluss wird der Kerwebaum vor der Ortsverwaltung gestellt und das Fest dann vor der Kirche offiziell eröffnet. Neun Ausschankstellen bieten Essen und Getränke an. Höhepunkt am Samstag ist der Schoppentischlauf der „Goisemer Baschone Next Generation“ in der Geitherstraße. Der Sonntag startet um 9.30 Uhr mit einem Kerwegottesdienst. Ab 11 Uhr laden die „Goisemer Baschone“ zum bayerischen Frühschopen mit den Mackenbachern ein.

Zur selben Zeit öffnet die Erlebnismeile, auf der verschiedene Marktstände mit ihrem Angebot locken. Auch Oldtimer- und Traktorfreunde kommen auf ihre Kosten, da die Fahrzeuge ausgestellt werden. Ab 13 Uhr öffnen dann so manche Höfe und Gärten ihre Pforten und bieten Flohmärkte, Kunst, Blumen, Skulpturen, Essen und Getränke an. Die Familie Henkel/Fleischmann lädt in die Weihergasse 3 ein, wo der Fortschritt des neuen Außenlifts für die schwerbehinderte Tochter Frida zu sehen ist. Dort gibt es auch eine Aquarellbilder-Ausstellung und Livemusik mit „The Beat-Men“.

Busverkehr wird umgeleitet

Auch am Montag wird ab 11 Uhr Frühschoppen mit den Mackenbachern angeboten, diesmal beim Männergesangverein. Senioren treffen sich am Dienstag ab 14.30 Uhr zum Altennachmittag der Kfd in der Zwitscherstubb. Um 19 Uhr wird die Kerwe vor der Kirche dann wieder beerdigt.

Wegen der Kerwe muss der Busverkehr der Linie 507 am Sonntag, 28. August, umgeleitet werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, entfallen die Haltestellen „Kirche“ und „Kreuz“. Ersatzhaltestellen werden in der Straße Im Hirschgarten in Höhe der Hausnummer 4 und in der Gäustraße in Höhe der Hausnummer 11 aufgestellt.