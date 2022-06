Ortsvorsteher Kay Lützel hat am Freitagabend die Duttweiler Kerwe eröffnet. Bis Dienstagabend wird nun im Weindorf gefeiert. Für Lützel war das ein besonderer Moment: Er ist zwar schon seit 1110 Tagen im Amt, durfte wegen der Corona-Pause aber erst jetzt zum ersten Mal die Kerwe eröffnen. Der Ortsvorsteher würdigte den 50. Geburtstag der örtlichen Kindertagesstätte und die Erfolge der VfL-Tischtennisteams. Bei der Eröffnung wurde auch die Kerwe „ausgegraben“ und begossen. An den kommenden Tagen haben mehrere Ausschankstellen geöffnet. Außerdem hat der Verein Duttweiler Cuvée zum ersten Mal ein Programm mit Musik und Kultur organisiert. Zur Kerwe zählt auch das Radrennen am Montag, das um 18 Uhr vor dem Feuerwehrgerätehaus gestartet wird. Der Ausklang am Dienstag ist dann bei der Feuerwehr und im Weingut Rösch. Weitere Informationen zur Kerwe gibt es unter https://static.duttweiler.de/kerwe1.htm. Lützel hofft auf viele Gäste. Die Eröffnung hielt er kurz, „denn wir haben lange genug gewartet, wieder feiern zu dürfen“.