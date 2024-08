Nach der „300-Johr-Feier“ im vergangenen Jahr wird in Esthal wieder eine „normale“ Kerwe gefeiert. Los geht es am Samstag, 17. August.

Die Eschdler Kerwe geht zurück auf den Weihetag der ehemaligen Katharinenkirche am 22. August 1723. Das Gedenken daran ist heute noch lebendig in Form der Kirchweih, also der Kerwe. Sie wird immer im August am Sonntag nach Maria Himmelfahrt gefeiert.

Am Samstagabend wird die Kerwe von Dorfbüttel Helmut Eisenhauer ausgerufen mit einem Marsch vom Bauhof zum Kerweplatz, musikalisch begleitet vom Musikverein Esthal. Um 19 Uhr ist der traditionelle Fassanstich am Festzelt des ASV durch Ortsbürgermeister Gernot Kuhn (CDU).

Dann geht’s auf dem Dorfplatz weiter. Wie in den vergangenen Jahren dort die Dorfjugend ab 20 Uhr den Auftakt der Kerwe mit Live-Musik der Band „Private Place“ und Barbetrieb. Einen Kerwequeen-Wettbewerb wie in den vergangenen Jahren wird es dieses Jahr nicht geben. Unklar ist noch, wie es weiter gehen wird.

Am Sonntag startet der Tag mit dem Frühschoppen, gefolgt vom Mittagessen in den Zelten. Um 14 Uhr beginnt der große Kerwe-Umzug unter Mitwirkung der Esthaler Vereine und Gruppen im Oberdorf. Im Anschluss hält Madeleine Wolf die „Kerwe-Redd“.

Kaffee und Kuchen bei der kfd

Die Frauen der katholischen Frauengemeinschaft Deutschland (kfd) laden wieder in ihre „Kaffeestubb“ ins Bürgerhaus ein. Von Sonntag bis Dienstag werden hier Kaffee und Kuchen angeboten. Am Sonntag ist die Kaffeestubb nach dem Umzug, Montag und Dienstag jeweils von 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Kuchenspenden können jeweils ab 13 Uhr im Bürgerhaus abgegeben werden. Der Erlös kommt karitativen Einrichtungen zugute.

Auf dem Festplatz ist ein reichhaltiges Angebot an Unterhaltung und Geselligkeit geboten. Speisen und Getränke gibt es in den Festzelten des ASV und der Familie Kaiser. Der Musikverein betreibt eine Sekt-Bar, Crêpes- und Süßwarenstand ergänzen das Angebot. Boxautos und Reitschul' sorgen für Spaß und Unterhaltung.

Am Montag und Dienstag gibt es Mittagessen im Kaiser-Zelt. Am Dienstagabend geht die Eschdler Kerwe dann zu Ende. Der „Trauerzug“ formiert sich um 19 Uhr auf dem Dorfplatz und zieht in Richtung Bürgerhaus, begleitet vom Musikverein Esthal. Für das jüngere Kerwepublikum wird es zum Trost die ein oder andere Freifahrt und vergünstigte Preise bei Reitschul' und Boxautos geben.