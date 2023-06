Eine Kerwe mit Wein, Essen, Musik und ambitioniertem Sport soll es ab Freitag wieder in Duttweiler geben. Im Mittelpunkt steht bis Dienstag die Bummelstrecke. Bei aller Vorfreude herrscht auch etwas Wehmut.

Um 19 Uhr wird Ortsvorsteher Kay Lützel am Freitag die Kerwe vor dem Weingut Momm eröffnen. Ab dann freuen sich die Weingüter und Ausschankstellen über Gäste. Musik ist auch im Angebot. Der Förderverein Duttweiler Cuvée hat für Freitag- und Samstagabend im Weingut Kühborth Bands engagiert, die Schlager sowie Pop- und Rockmusik spielen. Ebenfalls im Weingut Kühborth gibt es am Sonntag um 15 Uhr das Kindertheater „Der Grüffelo“. Tickets gibt es per E-Mail an event@duttweiler-cuvee.de.

Wie in vielen Orten, so gibt es auch in Duttweiler einen Kerwegottesdienst. Aber eben nicht am Sonntagmorgen, sondern am Samstag um 21 Uhr. Für die musikalische Begleitung sorgt der Chor Unterwegs.

Gartenliebhaber können am Sonntag ab 10 Uhr Roswitha Vigener besuchen: Sie präsentiert im Rahmen der „Tag der offenen Gärten“ ihr 800 Quadratmeter großes Gelände.

Busse werden umgeleitet

Ortsvorsteher Lützel freut sich auf die Festtage: „Die Ausschankstellen sind gut vorbereitet.“ Mit etwas Wehmut sieht er dem Montag entgegen: Dann wird um 18 Uhr zum 34. Mal das große Radrennen gestartet. Die Anmeldelisten seien zwar voll, so Lützel, „aber es ist wahrscheinlich das letzte Radrennen“. Der Grund laut Lützel: Roswitha Mann, die den größten Teil des Radrennen organisiert habe, sei jetzt 80 Jahre alt, und es fehle an Nachwuchs. „Damit endet sehr wahrscheinlich die Radsport-Ära bei der Duttweiler Familienkerwe. Das erste Radrennen war 1949“, so Lützel.

Wegen der Kerwe müssen laut Stadt von Freitag bis Dienstag die Busse (Linie 507) umgeleitet werden. Der Ort könne zu folgenden Zeiten nicht mehr angefahren werden: Freitag und Samstag ab 15 Uhr, Sonntag ganztägig, Montag ab 14 Uhr sowie am Dienstag ab 16 Uhr. Betroffen sind neben den Haltestellen Gemeindehaus, Kirche und Kalkbergstraße in Duttweiler auch die Haltestellen Duttweiler Straße und Kirche in Geinsheim. Die Ersatzhaltestelle in Duttweiler lautet Abzweigung Duttweiler und in Geinsheim Geitherstraße.