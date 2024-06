Mit bangem Blick verfolgt Duttweilers Ortsvorsteher Kay Lützel den Wetterbericht. Dass es in den kommenden Tagen öfter regnen soll, schmeckt ihm gar nicht. Denn er möchte am Freitagabend um 19 Uhr die Familienkerwe am Dorfplatz eröffnen und nicht ins Ausweichquartier umziehen müssen.

Während der Wetterbericht dem wiedergewählten Ortsvorsteher von Duttweiler derzeit nicht ganz so viel Spaß macht, stimmt ihn eine andere Entwicklung sehr positiv: „Erfreulicherweise geht das Radrennen weiter. Es haben sich bisher über 100 Starter für das 35. Kerwe-Radrennen gemeldet.“ Kay Lützel freut sich sehr, dass der Vorstand des RSC Neustadt mit seinem Helferteam für den Fortbestand der Traditionsveranstaltung sorgen könne. Vor einem Jahr sah das noch anders aus, denn Roswitha Mann, die das Rennen über viele Jahre organisiert hatte, wollte sich aus Altersgründen zurückziehen – und es zeichnete sich zunächst keine Nachfolge ab. „Damit endet sehr wahrscheinlich die Radsport-Ära bei der Duttweiler Familienkerwe. Das erste Radrennen war 1949“, meinte Lützel vor einem Jahr. Er sei froh und erleichtert, dass der Fortbestand des Rennens doch noch gesichert werden konnte. Der Startschuss dafür fällt am Montag um 18 Uhr. „Die Radfahrer und Zuschauer schaffen mit ihrem Enthusiasmus eine unvergleichliche Atmosphäre“, sagt Lützel, der sich schon auf den Montagabend freut und den vielen Helfern – darunter auch die Feuerwehr – rund ums Rennen dankt.

Mit Kindertheater

Doch zuvor soll drei Tage lang gemütlich gefeiert werden. Offizielle Eröffnung der Kerwe ist am Freitag um 19 Uhr vor dem Dorfplatz. Sollte es regnen, wird in die Festhalle ausgewichen. „Was ich aber nicht hoffe“, so Lützel. Unterstützt wird er bei der Eröffnung von Weinprinzessin Lena, dem bisherigen Ortsbeirat (der neugewählte trifft sich erst im Juli zur ersten Sitzung) und dem Musikverein Lachen-Speyerdorf. „Zur Kerweeröffnung wird auch der neue Kinderspielplatz in der Kreuzbergstraße freigegeben, der offizielle Eröffnungstermin steht aber noch nicht fest“, informiert Lützel.

An den Kerwetagen gibt es acht Anlaufstationen für die Gäste. Der Förderverein Duttweiler Cuvée bietet zudem drei Veranstaltungen im Weingut Kühborth-Sinn. Am Freitag spielt ab 20 Uhr das Bollwerk-Trio, am Samstag ab 20 Uhr die Rock- und Coverband Lime light. Zudem gibt es am Sonntag um 15 Uhr das Kindertheaterstück „Die Kuh Lieselotte“. Eintrittskarten fürs Kindertheater gibt es im Ort bei der Bäckerei Walter. Kerweausklang ist am Dienstag bei der Feuerwehr und im Weingut Rösch.

Dieses Mal nicht im Kerweprogramm, sondern erst am 30. Juni von 10 bis 18 Uhr: die offene Gartentür bei Roswitha Vigener (Achtzehnmorgenpfad 58).