Die Bauern- und Winzerkerwe in Lachen-Speyerdorf fällt flach. Doch das hielt die Frauen der Strickstubb nicht davon ab, sich wieder etwas Besonderes einfallen zu lassen: Der in jedem Jahr neu gestaltete Kerwefrosch „Kerwi“ kommt in diesem Jahr als Schutzengel daher. „In diesen schwierigen Zeiten kann man einen Schutzengel besonders gut gebrauchen“, ist sich Christine Hoheisel, die geistige Mutter der traditionellen Jahrgangsfrösche, sicher. Und damit die vielen kleinen liebevoll hergestellten Schutzengel-Fröschchen nicht unbeachtet in der Werkstatt der Strickstubb versauern, sondern „unner die Leit kummen“, kann man sie vor dem geplanten Kerwe-Wochenende von 11. bis 13. August auf dem Parkplatz an der Alten Turnhalle kaufen.

Neben dem Abholstand für die „Kerwe dehäm“-Pakete auf dem Parkplatz an der Alten Turnhalle wird die Lachen-Speyerdorfer Strickstubb an einem eigenen Stand neben ihren Schutzengel-Fröschen auch eine Neu-Kreation, nämlich die „Schobbeglashalder-Umhänger“ verkaufen, die sehr wirkungsvoll mit dem Lachen-Speyerdorfer Wappen geschmückt sind.

Erlös für Ausschankstellen

Der Erlös aus dem Verkauf soll den treuen Ausrichtern der Froschkerwe zu Gute kommen, die dieses Jahr ebenfalls wegen Corona ausgefallen ist. „Das Froschteam, der Musikverein, Die Lockeren und die Landjugend sorgen sonst mit ihren Ausschankstellen zuverlässig dafür, dass die Froschkerwe lebt. Sie sollen dafür eine finanzielle Anerkennung bekommen“, so Hoheisel.

Ja, und was ist mit dem großen „Kerwi“, der jedes Jahr verlost wird, fragen sich jetzt vielleicht einige treue Fans der Jahrgangsfrösche. Keine Angst, auch der „Kerwi“, ein Unikat, das sozusagen Modell für die vielen kleinen Fröschlein stand, wird unter die Leute gebracht. „In jeder Kerwekiste, die für die Kerwe dehäm gekauft wird, befindet sich ein Los, mit dem etwas gewonnen werden kann. Und der Hauptgewinn dieser Verlosung soll unser großer Schutzengel-Kerwi sein“, berichtet Hoheisel.