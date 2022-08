Dass eine Frachtflugmaschine am Freitagabend Kerosin über dem Pfälzerwald im Bereich der Verbandsgemeinde Lambrecht sowie über Neustadt abgelassen haben könnte, befürchten mehrere Beobachter. Sie informierten am Wochenende per E-Mail die RHEINPFALZ-Redaktion.

Zuständig in solchen Fällen ist die Deutsche Flugsicherung GmbH in Langen. Auf Nachfrage hieß es dort am Sonntag, dass erst am Montag gesagt werden könne, ob die Bürger richtig vermuten und falls ja, warum Kerosin abgelassen worden sei. Einem Anwohner zufolge handelte es sich um eine Frachtmaschine des Typs B747 (Jumbo Jet) der britischen Frachtfluggesellschaft Magma Aviation, wie er im Internet verfolgt habe. Diese sei vom Flughafen Hahn nach Lüttich gestartet und in großen Schleifen über Rheinland-Pfalz geflogen. Kurz vor 21.30 Uhr sei sie in Belgien gelandet.

Von der Maschine, die zwischen 20 und 20.30 Uhr über Neustadt und der Region gesichtet wurde, berichteten Anwohner aus Frankeneck, Esthal und Neustadt. Der Kerosinablass sei deutlich zu sehen gewesen.