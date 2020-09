Seite Ende August befindet sich mit der Radiologie-Gemeinschaftspraxis Betsch und Georg der erste Mieter im neugebauten Neustadter Facharztzentrum. Die Technik ist ebenfalls neu, nur eines der „alten“ Großgeräte ist am Montagmorgen vom früheren Standort Weinbergstraße in die Europastraße umgesiedelt: Spektakulär war der Abtransport des Kernspintomografen, schwebte er doch für einige Zeit über den Dächern der Stadt. Das MRT-Gerät musste so heraus, wie es vor vier Jahren hineingekommen war: durch das Dach. Ein Kran hob das Schwergewicht von 4,5 Tonnen auf einen Tieflader. „Schon bei der Praxiseröffnung in den 90er-Jahren, als das erste Großgerät platziert wurde, hatten wir ein Dach vorgesehen, das sich leicht öffnen lässt“, erklärt der Neustadter Architekt Reinhard Moster vom Büro Frieß und Moster. In der Europastraße wird das Gerät übrigens einfach durch die großen Schiebetüren geschoben.