Der Polizei ist in der Nacht auf Freitag bei einer Verkehrskontrolle in der Mußbacher Landstraße in Neustadt ein 55-Jähriger ins Netz gegangen, der mit einem Fahrzeug unterwegs war, für das allerdings seit Mai kein Versicherungsschutz mehr besteht. Die Beamten stellten fest, dass die Nummernschilder im Fahndungssystem zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben sind. Der Mann musste den Wagen stehenlassen, die Kennzeichen wurden sichergestellt. Der Fahrer und der 28-jährigen Halter des Fahrzeugs erhalten nun eine Strafanzeige, weil sie gegen das Pflichtversicherungsgesetz verstoßen haben.