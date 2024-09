Süßmäuler haben in Neustadt eine neue Anlaufstelle: das Chimney Werk in der Kellereistraße. Michael Gabriel Vieriu und Giulia Ricobon bereiten Baumstriezel zu, eine Leckerei, deren Ursprung in Rumänien zu finden ist.

Verführerischer Duft durchströmt die obere Kellereistraße. Aromen von frischem Backwerk umschmeicheln die Nasen der Passanten, die ganz automatisch den Ursprung des einladenden Geruchs aufspüren wollen. Dort, wo bis vor Kurzem noch ein Leerstand eine Lücke in die Geschäftszeile riss, ist nun die Tür zu einem hellen und freundlich-farbenfrohen Laden geöffnet. Darin bereitet Giulia Ricobon Baumstriezel zu, eine rumänische Spezialität.

Erst vor einer Woche haben sie und ihr Mann Michael Gabriel Vieriu ihr Chimney Werk, so der Name des Unternehmens, in der Kellereistraße 23 eröffnet. Der Kundenstrom ist bereits enorm. Angelockt von dem süßen Duft kommen die Neugierigen und erkundigen sich, was sich hinter der Bezeichnung „Baumstriezel“ verbirgt. Hefeteig wird eng um einen leicht konisch geformten Stab gerollt, mit Zucker und Öl bestrichen, dann in einem speziellen Ofen gebacken, anschließend in Zimt-Zucker, Kokos, gehackten Walnüssen oder Zuckerstreusel gewälzt – und am besten gleich und noch warm verzehrt. Ein Genuss, dem kaum jemand widerstehen kann.

Als „Tüten“ mit Eis

So kommt auch ein junges Paar in den Laden, bestellt zwei Baumstriezel, die frisch gebacken werden, und naschen schon beim Bezahlen von der Köstlichkeit. Wie schmeckt´s denn? „Lecker!“, sagt die junge Kundin etwas einsilbig, denn ihr Mund ist noch mit Kauen beschäftigt. Die Beiden kannten das Gebäck noch nicht, wurden jedoch von der offenen Gestaltung des Ladens angelockt.

Quasi im Schaufenster werden die Baumstriezel zubereitet, der Arbeitsplatz ist von allen Seiten einsehbar. Der Teig wird jeden Tag frisch angesetzt. An der Wand sind die Metallstäbe, auf die der Teig gewickelt wird, dekorativ angeordnet. Dort finden sich auch kürzere, kegelförmige Stäbe. Sie dienen dazu, Striezel wie Tüten zu formen, ähnlich einer Eiswaffel. Diese werden mit Vanille-Softeis gefüllt und mit unterschiedlichen Toppings serviert. „Unser Renner ist die Pistazien-Variante“, sagt Vieriu.

Junge Kunden im Blick

Das Ehepaar stammt aus Rumänien, wo Baumstriezel ein traditionelles Gebäck ist. Bei einem Wochenendtrip nach Prag lernten sie die Kombination von Striezel mit Softeis kennen und griffen auch diese Idee gleich auf. „So etwas gibt es in Neustadt nicht“, sagt Vieriu. Er sieht die Marktlücke als Chance. Rund 70.000 Euro investierte das Paar nach eigenen Angaben in die Ausstattung und die Geräte. Einiges konnte der handwerklich geschickte Vieriu im Eigenbau herstellen. Sie haben sich einiges einfallen lassen, um auch das junge Publikum an sich zu binden. So gibt es im vorderen Schaufensterbereich eine Instagram-Ecke, wo man Platz nehmen kann, um ansprechende Social-Media-Fotos zu schießen.

Zu den Kunden gehören jedoch nicht nur die jungen Leute. „Schon jetzt haben wir Stammkunden, die uns täglich aufsuchen. Viele unserer Geschäftsnachbarn haben uns für sich entdeckt“, sagt Vieriu. Zum Angebot zählen Kaffeespezialitäten zum Mitnehmen. „Wir füllen auch To-Go-Becher auf, die die Kunden mitbringen. Das kommt gut an“, sagt Giulia.

Angebot soll wachsen

Beide sind schon weit gereist und haben Lebensstationen in London hinter sich. „Neustadt ist eine schöne Stadt mit freundlichen Menschen und nicht so chaotisch wie die Großstadt“, sagt er. Vieriu wohnt seit zwölf Jahren in Neustadt, Giulia seit dreieinhalb Jahren. Sie habe lange im Homeoffice gearbeitet, doch wollte wieder mit Menschen direkt in Kontakt kommen. Sie ist glücklich über die gute Resonanz nach kurzer Zeit. Beide stecken noch voller Ideen, um das Angebot gerade in der Winterzeit auszuweiten. Bestellungen sind auch telefonisch unter 06321 1871209 möglich.