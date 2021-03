Zu einem Kellerbrand ist die Feuerwehr am frühen Samstagabend in die Hauptstraße in Lindenberg gerufen worden. Um 18.35 Uhr wurden die Feuerwehren Lindenberg, Neidenfels und Lambrecht alarmiert. Am Einsatzort stellte sich heraus, dass Anwohner den Brand bereits teilweise abgelöscht hatten. Die Feuerwehr brachte das Brandgut einschließlich eines in Brand geratenen Trockners ins Freie. Anschließend wurde der Keller mithilfe einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester kontrolliert. Die Anwohner wurden vorsorglich vom mit alarmierten Rettungsdienst untersucht. Unklar ist bisher die Brandursache.