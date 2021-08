Eine positive Bilanz des Einsatzes rund um die AfD-Wahlkampfkundgebung am Saalbau sowie eine Gegendemonstration der Antifa hat die Neustadter Polizei am Sonntagnachmittag gezogen. Helmut Landwich, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Neustadt, sagte der RHEINPFALZ: „Es gab keine größeren Zwischenfälle. Es gab keine körperlichen Auseinandersetzungen und nur die üblichen Provokationen verbaler Art.“ Die Polizei war mit einem Großaufgebot am Saalbau bei der AfD-Versammlung sowie gegenüber am Hetzelplatz bei der Antifa-Kundgebung vertreten. Laut Landwich verfolgten rund 150 Zuhörer die Reden bei der AfD. Bei der Gegendemo zählte die Polizei 125 Personen – und damit mehr als die eigentlich erlaubten 75 Teilnehmer. „Wir haben das toleriert und über weitere Auflagen geregelt“, so Landwich. Es sei zudem gelungen, die Verkehrsbeeinträchtigungen gering zu halten.