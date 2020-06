Weil sich Diedesfelder Bürger über Raser in der Weinstraße am Ortseingang beschwert hatten, wurde von der Neustadter Polizei am Dienstag zwischen 8.45 und 9.45 Uhr der aus Hambach kommende Verkehr kontrolliert. Wie sie am Mittwoch mitteilte, wurde aber kein einziger Verstoß registriert. Geschwindigkeit und anderes mehr waren zuvor von 7.30 bis 8.15 Uhr am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium überwacht worden. Hier fiel die Bilanz üppiger aus: zehn Gurtverstöße, zwei Handyverstöße und zwei weitere Ordnungswidrigkeiten wurden festgestellt und geahndet.