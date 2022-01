Die Sternsingergruppen mit als Weisen aus dem Morgenland kostümierten Kindern und Jugendlichen werden auch in diesem Jahr in den Neustadter Pfarreien nicht von Haus zu Haus ziehen. Pastoralreferent Werner Busch von der katholischen Pfarrei Heilige Theresia von Ávila bedauert, dass das persönliche Überbringen von Segenswünschen zum Dreikönigstag, wie schon im vergangenen Jahr, der Pandemie zum Opfer fällt.

Doch habe es eine klare Anweisung vom Bischöflichen Ordinariat gegeben, „dass aus Infektionsschutzgründen keine Sternsingergruppen in die Häuser gehen sollen“, berichtet er. „Die Gefahr einer Infektion bei Kindern und bei den Besuchten ist einfach im Moment zu groß, und es wäre auch ein großer zusätzlicher Aufwand gewesen, immer alle Kinder vor ihrem Einsatz zu testen“, sagt Busch.

Spenden für Kinder in Afrika

Als Ersatz für die traditionellen Rundgänge werden die Menschen, die sich einen Besuch der Sternsinger gewünscht haben, einen Segensbrief in ihrem Briefkasten finden. Enthalten darin sind eine Grußkarte, ein Segensaufkleber, den man selbst an seiner Eingangstür anbringen kann und eine Bitte um Spenden für Kinder auf dem afrikanischen Kontinent. „Sternsinger to go, sozusagen“, so der Pastoralreferent und ergänzt: „Vor allem sollte bei der Aktion auch an die notleidenden Kinder gedacht werden, denen die normalerweise durch die Sternsinger eingesammelten Spenden immer zugute kommen.“

Unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ steht die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika im Fokus der diesjährigen Aktion Dreikönigssingen. Aufgrund schwacher Gesundheitssysteme und fehlender sozialer Sicherung hat bis heute etwa die Hälfte der Weltbevölkerung keinen Zugang zu einer ordnungsgemäßen Gesundheitsversorgung. Vor allem in Afrika sterben täglich Babys und Kleinkinder an Mangelernährung, Durchfall, Lungenentzündung, Malaria und anderen Krankheiten, die sich vermeiden ließen und die zu behandeln wären. Um besonders diesen Kindern zu helfen, bitten die „virtuellen“ Sternsinger um Spenden.

Spenden

Empfänger: Kindermissionswerk Die Sternsinger e.V., IBAN: DE 95 3706 0193 0000 0010 31, Pax-Bank eG