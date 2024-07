Die tiefere Bedeutung von Fröhlichkeit

„Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen!“ – wohl viele kennen diesen Spruch irgendwoher. Er steht in Freundebüchern genauso wie auf Kalenderblättern und Spruchkarten. Leicht dahingesagt, verbirgt sich für mich hinter diesem Zitat Don Boscos eine tiefe Lebensweisheit. Gewissermaßen ein Dreischritt, der es in sich hat.

Fröhlich zu sein ist keine Selbstverständlichkeit, wenn man den Eindruck hat, dass die Welt um einen herum aus den Fugen gerät. Trotz multipler Krisen und Kriege vergnügt und mit einem Lächeln auf den Lippen durch den Tag zu gehen ist eine Leistung. Ganz besonders dann, wenn das nicht bedeutet sich dem Weltgeschehen gegenüber zu verschließen und sich in Bierseligkeit zu baden. Don Boscos Fröhlichkeit speiste sich tiefer. Sie baute auf seinem Glauben und seiner Zuversicht auf, die der Motor dafür waren, Gutes zu tun.

Denn wer sich einbringt, wer anderen hilft, wer dem Gemeinwohl dient, der tut Gutes. Und das ist an so vielen Stellen möglich: Auf der Arbeit, im Verein, in der Familie, in täglichen Situationen des öffentlichen Lebens, um nur einige zu nennen. Durch die Aktivität wird aus der Fröhlichkeit etwas ganz Konkretes und Greifbares.

Doch jeder weiß, dass Zupacken nicht nur auf Gegenliebe stößt. Wer für eine Sache einsteht, wer sich neben die Verstoßenen am Rand der Gesellschaft stellt, wird selber zum Gespött der Leute. Diese Erfahrung machte Don Bosco in den ärmlichen Verhältnissen des 19. Jahrhunderts in Italien. Doch wer sich seiner Sache sicher ist, der kann die Spatzen getrost pfeifen lassen. Nicht um dadurch jeder Kritik erhaben zu sein, wohl aber um sich Fröhlichkeit und Tatendrang nicht nehmen zu lassen.

Der Autor

Johannes Keuck ist Leiter des Caritas-Zentrums Neustadt.