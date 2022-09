Diedesfeld bekommt vorerst keine eigene DHL-Packstation. „Das Sendungsvolumen ist im Einzugsgebiet für eine DHL-Packstation noch zu gering“, informiert Oberbürgermeister Marc Weigel nach einer entsprechenden Rückmeldung der Deutschen Post AG. Die Situation werde aber weiter beobachtet. Sollte das Sendungsaufkommen in Diedesfeld steigen, werde die Post reagieren.

Ortsvorsteher Volker Lechner hat den Ortsbeirat am Mittwochabend über diese Entwicklung informiert. „Es ist sehr schade, dass es mit der Packstation nicht klappt. Wir hätten sehr gerne ein solches Angebot in Diedesfeld gehabt“, so Lechner. Aber er zeigte sich auch realistisch. „Wenn die Zahlen aus Sicht von DHL und Post nicht stimmen, können wir auch nichts an der Entscheidung machen“, betonte Lechner. Ende April hatte sich der Ortsbeirat einstimmig für eine Packstation ausgesprochen und die Verwaltung um Prüfung gebeten.