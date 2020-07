In Neustadt sind zwei der zuletzt sechs Corona-Infizierten wieder genesen. Im Landkreis Bad Dürkheim gibt es derzeit überhaupt keine Erkrankten mehr. Das hat das Gesundheitsamt am Donnerstag mitgeteilt. Die letzte Meldung über Neuerkrankungen stammt vom Freitag in der vergangenen Woche. Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Landau gibt es noch eine Infektion. Der oder die Betroffene wohnt in Landau.