Gute Nachrichten vom Gesundheitsamt in Sachen Corona am Freitag: In Neustadt sind seit Donnerstag keine neuen Infektionen aufgetreten. Zwei neue Fälle gibt es im Kreis Bad Dürkheim. Aktuell gibt es nach Angaben der Behörden sechs aktive Infektionen in Neustadt und neun im Landkreis. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der Infektionen bezogen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche) ist dort wieder leicht auf nun 3,0 gestiegen. In Neustadt lag der Wert laut Landesuntersuchungsamt am Freitag unverändert bei 1,9. Auch für Landau und die Südliche Weinstraße hat das dortige Gesundheitsamt gute Nachrichten: Von Donnerstag auf Freitag sind keine Infektionen gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Südliche Weinstraße liegt zum Ausklang der Woche bei 6,3.