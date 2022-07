Die Kampfmittel-Sondierung am Jahnplatz in Lachen-Speyerdorf konnte nach Angaben der Stadtverwaltung schneller als gedacht abgeschlossen werden. Die Flugplatzstraße ist wieder freigegeben. In den kommenden Tagen werde noch die Beschilderung zur großräumigen Umfahrung abgebaut. Ursprünglich war von einer Sperrung bis Dienstag ausgegangen worden. Der Kampfmittelräumdienst habe in dieser Woche keine weiteren Kampfmittel mehr entdeckt, weshalb Entwarnung gegeben werden könne, teilt die Verwaltung mit. Im Rahmen der Erschließung des Baugebiets Jahnplatz wurden vergangene Woche mehrere kleinere Gegenstände aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, von denen jedoch keine größere Gefahr ausging. Sie wurden bereits beseitigt. Der Fundort lag auf dem Baufeld direkt an der Flugplatzstraße. Zur Sicherheit wurde die Suche auf benachbarte Bereiche ausgedehnt, wodurch seit Mittwoch eine Straßensperrung zwischen Conrad-Freytag-Straße (Kreisel) und der Straße Jahnplatz erforderlich war. Alle Verkehrsteilnehmer können den Bereich wieder nutzen, es gibt keine Einschränkungen mehr. Auch Linienbusse fahren wieder die gewohnte Route.