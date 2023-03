Was hinter einem kuriosen Schild an der Bäckerei Buchmüller in Mußbach steckt.

„Schleimig, aber vitaminreich“, urteilt der kleine Simba im „König der Löwen“ über Insekten-Snacks. Im echten Leben landen Hüpfer und Larven aber vorwiegend getrocknet als Mehl oder Paste in Produkten, auch hierzulande. Nach der Zulassung des Mehlkäfers, der Wanderheuschrecke und der Hausgrille als sogenanntes „Novel Food“ darf in der Europäischen Union seit Januar auch der Getreideschimmelkäfer und seine Buffalowürmer genannten Larven zu einem gewissen Prozentsatz in Lebensmitteln verarbeitet werden. Das können zum Beispiel Nudeln, Schokolade, Bier, Chips oder Fleischersatzprodukte sein (die dann nicht mehr vegan sind). Oder eben Backwaren.

„Insektenmehl ist momentan in aller Munde“, sagt Isabelle Buchmüller von der gleichnamigen Bäckerei in Mußbach. Die Zulassung habe Kunden verunsichert. Nach zahlreichen Anfragen im Laden und per E-Mail haben die Buchmüllers ein Schild an die Tür gehängt: „In unserer Bäckerei werden keine Insekten verbacken“, steht dort. Das Muster hatte die Bäckereiinnung ihren Mitgliedern zur Verfügung gestellt. „Der Hinweis wurde positiv aufgenommen“, sagt Buchmüller, die die Bezeichnung Mehl für die neuen Lebensmittel irreführend findet. „Der Begriff stellt sofort eine Verbindung zu uns Bäckern her.“ In dem Mußbacher Familienbetrieb wird laut der 39-Jährigen jedoch noch alles auf traditionelle Weise mit Dinkel-, Roggen-, Weizen- oder Vollkornmehl selbst gebacken.

Was ist mit Allergien?

Dabei bringen Insekten Vorteile: Sie enthalten nicht nur mehr Protein als Fleisch oder Fisch, sondern auch viele Omega-3-Fettsäuren, Vitamin B sowie Mineralstoffe wie Magnesium und Phosphor. Außerdem brauchen sie bei der Aufzucht wenig Platz und Wasser, wachsen schnell und setzen dabei wenig Treibhausgase frei. Klingt so, als könnten wir mit Krabbelvieh in Zukunft alle klimafreundlich satt bekommen. Bei rund zwei Milliarden Menschen weltweit stehen Insekten – gekocht, geröstet oder glasiert – bereits auf dem Speiseplan.

In der westlichen Welt überwiegt jedoch noch der Ekel. „Wir denken nicht über die Verwendung von Insektenmehl nach“, sagt Buchmüller und begründet: Zu unsicher sei es, wie Allergiker darauf reagieren. Tatsächlich können Produkte mit Insektenanteil Kreuzreaktionen bei Allergien auf Krebs- und Weichtiere oder Hausstaubmilben verursachen. Sind Insekten im Essen, steht der lateinische und deutsche Name des Krabblers verpflichtend in der Zutatenliste auf der Verpackung. Wie es Bär Balu beim Insekten-Dinner im „Dschungelbuch“ singt: „Probier mal, zwei, drei, vier ...“