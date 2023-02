Ein VW Beetle mit entstempelten Kennzeichen fiel Mitarbeitern der Ordnungsbehörde am Donnerstagnachmittag auf dem Alten Turnplatz auf. Gegenüber den hinzugerufenen Beamten der Polizei gab die Halterin an, ihre Kennzeichen seien entwendet worden. Deshalb habe sie alte, entstempelte Kennzeichen angebracht, um ihr Auto zur Inspektion in eine Werkstatt zu bringen. Nun muss sich die 73-Jährige aus der Verbandsgemeinde Deidesheim wegen eines Kennzeichenmissbrauchs strafrechtlich verantworten. Wegen des Diebstahls der Autokennzeichen ermittelt die Polizei noch.