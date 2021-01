Eine 22-Jährige ist am Montag in der Polizeidienststelle in Neustadt aufgetaucht, um sich selbst zu stellen. Sie gab zu, ohne eine Fahrerlaubnis Auto gefahren zu sein. Laut Polizei war die Frau am 23. Dezember mit ihrem Auto in der Maximilianstraße kontrolliert worden. Sie hatte weder einen Führerschein noch einen Ausweis dabei. Bis zum 26. Dezember, so verlangten es die Polizisten, sollte sie beides bei der Polizeidienststelle vorzeigen. Da sie nicht erschien, begannen die Beamten zu ermitteln.

Das Ergebnis: Die Frau hat gar keine Fahrerlaubnis. Sie wurde vorgeladen und gab bei ihrer Vernehmung zu, dass sie sich aktuell auf den Führerschein vorbereite. Es wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Laut einem Polizeisprecher legt ein Gericht fest, ob ihr nur eine Verwarnung oder aber eine Führerscheinsperre und eine Geldstrafe blüht. Zudem entscheidet auch die Führerscheinstelle, ob sie für die Fahrprüfung geeignet ist oder nicht.