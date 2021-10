Während Kinder am Sonntag unterwegs sein werden, um an Halloween Süßigkeiten zu sammeln, will die Polizei die Erwachsenen dafür sensibilisieren, ihr Haus oder ihre Wohnung gut vor Einbrechern zu schützen. Den Experten zufolge helfen dabei schon ein paar kleine Vorkehrungen.

Generell warnen Polizisten immer vor der dunklen Jahreszeit: Einbrecher nutzten es aus, dass es früh dunkel wird, um sich in Wohngebieten umzuschauen. Daher ist der letzte Sonntag im Oktober, an dem immer die Uhren auf Winterzeit gestellt werden, auch der offizielle Tag des Einbruchschutzes. Zwar sinkt im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, das die gesamte Vorder- und Südpfalz abdeckt, die Anzahl der Wohnungseinbrüche: von 1685 im Jahr 2016 auf 655 im Jahr 2020; zugleich stieg im selben Zeitraum die Aufklärungsquote von 14,6 auf 34,5 Prozent an. Dennoch sei Aufklärungsarbeit sehr wichtig, da ein Einbruch außer einem materiellen Schaden und viel Bürokratieaufwand auch eine große psychische Belastung für die Betroffenen sei.

Die Sicherheitsexperten des Polizeipräsidiums können auch erklären, warum Einbrecher speziell in der dunklen Jahreszeit, also Herbst und Winter, zuschlagen: In den frühen Abendstunden sei es für sie dann sehr leicht zu erkennen, ob jemand zu Hause ist. „Sie nutzen die Gelegenheiten, wenn es draußen bereits dunkel wird, aber in der Wohnung noch kein Licht brennt“, verdeutlicht die Polizei. Doch es gebe einige Tipps, um die Gefahr, Opfer eines Einbrechers zu werden, deutlich zu reduzieren:

Die Polizei empfiehlt, Türen und Fenster immer zu schließen. Auch gekippte Fenster machten es den Tätern sehr leicht.

Die Haustür sollte abgeschlossen und nicht nur ins Schloss gezogen werden.

Wichtig sei es ferner, Rollläden zu schließen, sobald es dunkel ist.

Hilfreich sei es, in Sicherungstechnik bei Fenster und Türen zu investieren. Geeignete Handwerker und Anbieter verfügten über ein von der Polizei empfohlenes Zertifikat. Gesicherte Fenster und Türen seien extrem wichtig, so die Polizei . Fast die Hälfte der Einbruchsversuche werde abgebrochen, wenn es den Tätern nicht sofort gelinge, ins Haus oder in die Wohnung zu kommen.

Wer sich unsicher ist, kann sich bei der Zentralen Prävention des Polizeipräsidiums melden und um einen Beratungstermin zum Thema Einbruchschutz bitten. Erreichbar sind die Präventionsexperten unter Telefon 0621 9631151.

Info

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de.