Bei Nacht sind alle Katzen grau. Dann werden selbst bekannte Wege unheimlich. Von jenen, die es schon über Tag sind, nicht zu reden. Wo genau solche Angsträume sein könnten, wollen Polizei und Stadt wissen.

Der Nachhauseweg vom Sitzungstermin zum Parkplatz führt durch die Innenstadt. Es ist nach 22 Uhr, dunkel und kalt. Jedes Geräusch wird verstärkt wahrgenommen, und trotz der bekannten Route wirkt plötzlich alles ganz anders, kriecht die Angst den Rücken hinauf. Eine Angst, die unbegründet sein mag, also nichts mit einer tatsächlichen Gefahr zu tun hat. Doch genau auf solche subjektiven Wahrnehmungen sind Polizei und Stadt angewiesen, wenn sie in der dunklen Jahreszeit dafür sorgen wollen, dass sich die Menschen sicherer fühlen.

Wieder Nachtbegehung

Konkret geplant ist eine Nachtbegehung, die erste seit Corona. Anfang 2023 soll sie in den Neustadter Osten führen, an die Schulen im Böbig, den Bahnhaltepunkt, den Bayernplatz, ein Stück weit nach Branchweiler und Winzingen. Im Kriminalpräventiven Rat waren solche Begehungen beschlossen worden, 2019 ging es beispielsweise in den Ägyptenpfad, an den Hauptbahnhof, dann den Hambacher Treppenweg hinauf. Vor allem mehr Licht war damals gefragt. Dass so etwas angesichts der Energiekrise nun tabu sein könnte, weist Bürgermeister und Ordnungsdezernent Stefan Ulrich zurück: Weniger Energieverbrauch auf Kosten der Sicherheit sei keine Option. Außerdem seien viele Leuchten bereits auf LED umgestellt.

„Wenn wir Anfang 2023 im Neustadter Osten unterwegs sind, dann nicht deshalb, weil es dort objektiv gefährlich wäre“, sagt Katja Schweikert, Leiterin der Neustadter Polizeiinspektion. Vielmehr sollten alle Stadtteile und dann auch die Weindörfer auf mögliche „Angsträume“ abgeklopft werden. Um aber nicht im übertragenen Sinn im Dunkeln zu tappen, seien vorab Hinweise von Bürgern, die dort täglich unterwegs seien, sehr wichtig, ergänzt ihr Kollege Thomas Bader.

Ratschläge vorab

Tipps haben die Polizeibeamten schon jetzt parat. Einer davon lautet, selbstbewusst unterwegs zu sein, „denn die Täter schauen auch nach der typischen Opferhaltung“. Ebenfalls wichtig: wenige Taschen dabei zu haben und diese möglichst eng am Körper zu tragen. „Gut ist auch, daheim Bescheid zu sagen, dass man unterwegs ist und bis wann man ankommt“, rät Schweikert. Und dann wäre da noch der Mobiltelefon-Trick: im Gehen telefonieren, „das beruhigt einen selbst und schreckt potentielle Angreifer ab“, sagt Bader.

Das Heimwegtelefon

Aber was tun, wenn man keinen zum Telefonieren hat oder niemanden erreicht? Dann gibt es laut Nina Kreuzer von der Stadtverwaltung zum Beispiel das bundesweite kostenlose Heimwegtelefon. An dessen Ende sitzen Ehrenamtliche, die sich mit den Anruferinnen und Anrufern unterhalten, bis diese sicher am Ziel sind.

Eine andere Möglichkeit ist Katja Schweikert zufolge die Nora-App der Bundesländer, also ein Programm für Smartphones. Wer diese geladen und sich registriert hat, kann im Ernstfall sehr schnell einen Notruf absetzen. Die App übermittelt dabei den genauen Standort an die zuständige Einsatzleitstelle für Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst.

Kopfhörer schlechte Idee

Wovon Thomas Bader auf jeden Fall abrät, und was auch so nicht erlaubt sei: beim Gehen Kopfhörer zu tragen. Dadurch würden nicht nur die Umgebungsgeräusche ausgeblendet. Musik oder Hörbuch würden zusätzlich von der Umgebung ablenken. Was nachts ebenfalls nicht immer angebracht sei: sich provozieren zu lassen oder sich einzumischen, weil sich andere falsch verhalten. Zivilcourage sei zwar wichtig. Zuallererst gehe es aber darum, die eigene Sicherheit nicht zu gefährden.

Im Kriminalpräventiven Rat Neustadt sitzen Vertreter von Polizei und Stadt, der Jugendgerichtshilfe, des Seniorenbeirats, des Frauenhauses, des Weißen Rings, des Stadtrats sowie die Gleichstellungsbeauftragte. Getagt wird zwei Mal im Jahr.

Info

Heimwegtelefon 030 12074182